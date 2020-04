Giovedì in Lega: i nuovi criteri per l’iscrizione ai campionati 2020-21

Per martedì è stata intanto convocata un’assemblea di Lega. Si parlerà dell’ultima rata che le tv (Sky, Dazn e Img) dovrebbero versare entro il 2 maggio. Informalmente in via Rosellini è pervenuta la richiesta di spostare più in là di qualche settimana i pagamenti, magari a quando sarà ripreso il campionato. A riguardo dovrà esprimersi l’assemblea. Giovedì invece riunione delle componenti federali nella quale saranno illustrati i nuovi criteri per l’iscrizione ai campionati 2020-21. Fonte: CdS