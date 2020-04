Gattuso per restare chiede la conferma di due pedine del centrocampo

E’ evidente che ad oggi parlare di mercato può sembrare strano, vista la pandemia che ha colpito tutto il mondo, ma si pensa anche a programmare il futuro. Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha chiesto per la sua conferma la permanenza di due pedine fondamentali del centrocampo: Zielinski e Fabian Ruiz. Per il polacco, si sono fatti passi in avanti prima della sosta forzata, ma manca l’intesa sulla clausola, però si continua a trattare. Come riporta il Corriere dello Sport, invece per lo spagnolo, c’è la corte di Barcellona e Real Madrid per tentarlo, ma c’è la voglia di blindarlo. Anche nel suo caso, manca l’accordo sulla clausola, il Napoli la vorrebbe di 180 milioni, mentre l’entourage ne chiede al massimo 90, anche in questo caso si tratta.

La Redazione