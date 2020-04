ESCLUSIVA – W. Pettinati (dir. Calciodonne.it): “Coronavirus? Nei momenti difficili, il nostro paese sa mostrare la sua compattezza”

In questo momento tutto il mondo cerca di combattere al meglio la pandemia Coronavirus, per cercare di uscirne al meglio. Anche il calcio femminile cerca di mandare segnali forti alle persone che stanno lottando contro il Covid-19. Ilnapolionline.com ha intervistato il direttore di calciodonne.it Walter Pettinati.

Tu vivi in Toscana e ti vorrei chiedere com’è la situazione per quanto riguarda la pandemia? “Sicuramente i dati in Toscana son migliori rispetto alla Lombardia e in Piemonte, si sono limitati i danni. Purtroppo come nel resto dell’Italia ci sono state vittime e si sono persi le persone care. In generale siamo stati più fortunati di altre Regioni, ma comunque in linea di massima la situazione non è comunque positiva”.

Molte calciatrici e allenatori del calcio femminile hanno lanciato messaggi di solidarietà per questa pandemia. E’ un ennesimo segnale di vicinanza da parte del movimento molto evidente. “Si sa bene che nei momenti difficili, il nostro paese lancia spesso messaggi di solidarietà e sa stringersi per essere più compatti. E’ certamente un altro segnale importante che si vuole dare per sconfiggere una volta per tutte questo maledetto virus. E’ importante pensare prima alla salute e poi l’auspicio è di tornare alla vita di tutti i giorni quanto prima”.

Nelle scorse settimane il presidente della Lega Dilettanti Cosimo Sibilia ha analizzato la situazione che in caso di blocco molti club rischiano il fallimento. Tu cosa ne pensi in merito? “Io penso che se la situazione in Italia dovesse migliorare nelle prossime settimane, i campionato di serie A e B di calcio femminile dovrebbero ricominciare tra Giugno e Luglio. Nella massima serie mancano poche giornate e in teoria sarebbe il periodo adatto per terminare la stagione”.

Come tu sai noi come giornale web seguiamo le gesta del Napoli femminile. Se il campionato non dovesse terminare, a livello di regolamento cosa accadrebbe? “Non sarebbe facile come situazione, nel senso che il Napoli è primo in classifica, con una gara da recuperare e sarebbe un peccato se non salisse in A. La Lazio è seconda ma ha una gara in più, mentre San Marino Accademy una partita da recuperare. Se si fermasse la stagione definitivamente non sarebbe semplice assegnare i posti per la promozione, perciò si proverà, sempre pensando prima alla salute, di terminare la stagione agonistica. Sulla serie C vedo difficile la conclusione”.

Ti volevo chiedere chi come calciatrice in generale in questi anni ti ha stupito in particolare per crescita sul piano tecnico? “Devo ammettere che in generale ho visto una crescita tecnica da parte delle calciatrici. Sono state protagoniste di un ottimo mondiale in Francia e sono migliorate davvero tanto. Farti un nome non è semplice, stanno davvero facendo un ottimo percorso di crescita, per merito anche del c.t. Bertolini e della visibilità che hanno conquistato a livello mediatico”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco