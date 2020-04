Difesa azzurra: avviati contatti con Koch del Friburgo

Il futuro di Kalidou Koulibaly è in bilico, al termine della stagione potrebbero anche esserci i saluti, per cui il Napoli sta valutando opzioni. Cristiano Giuntoli è alla ricerca di un probabile ed interessante sostituto del centrale senegalese. Sull’agenda del ds, uno dei nomi è quello di Robin Koch, difensore del Friburgo. Stando a quanto si legge su Il Corriere del Mezzogiorno, sarebbero già avvenuti dei contatti. Intanto Giuntoli studia anche la situazione dei terzini, visti i punti interrogativi riguardanti Hysaj e Malcui. Il primo potrebbe rinnovare, ma solo per non perderlo a parametro zero, mentre il secondo dovrebbe rientrare dopo il pesante infortunio.