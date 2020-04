Da Koulibaly a Mertens, gli enigmi da risolvere in casa Napoli

Quando si tornerà al calcio giocato, appena sarà possibile, il Napoli non solo dovrà pensare di chiudere al meglio la stagione agonistica, ma anche al mercato. Tre i casi da risolvere e non di facile soluzione: Koulibaly, Allan e Mertens. Per il difensore senegalese in un primo momento la cifra era sui 100 milioni, con la crisi però la proposta potrebbe scendere. Su di lui le due di Manchester e il Psg. Allan? A Gennaio si era fatto avanti l’Everton di Ancelotti, ma sarà difficile che possa restare, visto il mancato adeguamento del contratto, l’ammutinamento e il rapporto non idilliaco con Gattuso. Infine Mertens lui ancora non ha deciso sul suo futuro, perciò si fanno avanti: Inter, Monaco, Chelsea e la new entry Newcastle.

La Redazione