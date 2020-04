La tentazione Coppa Italia poco prima dello start del campionato

Era sparita dalla scena, la Coppa Italia. Ha fatto la ricomparsa ieri in Lega Calcio, quando Dal Pino e i presidenti hanno ipotizzato che siano proprio le due semifinali di ritorno, Juventus-Milan e Napoli-Inter a dare il via alla ripartenza del calcio. Una tentazione. Due gare altamente simboliche, non c’è che dire. Già, il piano della Confidustria del pallone prevede che 3 o 4 giorni prima dell’eventuale start per la Serie A – ipotizzata ancora una volta nel week end del 30 e del 31 maggio – possa scendere in campo la Coppa Italia. Con diretta sulla Rai e ovviamente a porte chiuse.

È bene ricordarsi che siamo ancora nel campo delle ipotesi, che spetta al governo e dunque al premier Conte decidere cosa sarà del calcio. E che lo deciderà nei prossimi giorni. Ma chi ha in mano le redini dello sport più amato di tutti, sta già gettando le basi per la ripartenza. Ma il semaforo verde ancora non è scattato. Ma è chiaro che il mondo del calcio è pronto davvero a sfidare tutti: d’altronde, proprio martedì, è trapelato il piano della final eight a Istanbul della Champions League, con il Napoli impegnato in Turchia con il Barcellona per il ritorno degli ottavi. Fonte: Il Mattino