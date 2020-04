COPPA ITALIA – Decise le possibili date per le gare di ritorno

In questo momento parlare di date di partite è al quanto azzardato, visto che si è in piena pandemia da Coronavirus, ma il calcio italiano cerca di organizzarsi per il meglio. Secondo il Corriere dello Sport, se tutto va senza intoppi a livello di contagi, la prima competizione ad iniziare sarebbe la Coppa Italia. Le sfide di ritorno Napoli-Inter e Juventus-Milan si disputerebbero il 27 e il 28 Maggio. La finale sarebbe a fine Luglio. Ovviamente il rischio c’è visto che poi si dovranno giocare le restanti 12/13 giornate mancanti, senza interruzioni di sorta. Il 4 Maggio si dovrebbe tornare agli allenamenti, questo consentirebbe alle squadre di trovare la condizione necessaria in 4 settimane. Dopo aver superato i test di fine Aprile, poi si dovrebbe tornare alle sedute d’allenamento con le dovute precauzioni. Al momento sono solo ipotesi, perchè si aspetterà l’o.k. del Governo per le varie procedure per poi ripartire.

La Redazione