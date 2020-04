Chiariello:” Il rispetto dei morti non passa per l’azzeramento della ripresa della vita”

Le parole del giornalista Umberto Chiariello a Radio Punto Nuovo:

“Nonostante le polemiche generate da Federica Pellegrini, Malagò, sottosegretaria alla Sanità che senza nulla capire, ma anzi vantandosi e dicendo che il calcio non sembra una priorità, il calcio sta cercando in tutti i modi di organizzarsi per ripartire come giusto che sia. Il rispetto dei morti non passa per l’azzeramento della ripresa della vita: lo si ha non facendo quello che è caduto al Pio Trivulzio, non facendo come il governatore Fontana. Questa è cattiva amministrazione, cattiva politica, chi prova a fare il suo lavoro rispetta i morti e la vita. Ripartire in chiaro con la Coppa Italia il 27 Maggio è un dovere civico”.