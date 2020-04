Antonello Gallo: “Nome nuovo per l’attacco per il Napoli”

Il Napoli pensa al presente, essere pronti in vista di un’eventuale ritorno all’attività agonistica, ma anche al mercato dove non mancano i nomi nella lista di Giuntoli. Il collega di Telecaprisport ed esperto di calcio internazionale Antonello Gallo fa il punto della situazione attraverso il profilo facebook. “Confidenza dalla Spagna (da usare con le molle) #Napoli che sarebbe sulle tracce di #LuìsSuàrez (attaccante di peso, ma attenzione non l’uruguayano del Barça, è un 22enne colombiano del Real #Zaragoza 17 goal attuali -in prestito dal Watford). Ci sarebbe il Watford (che lo rivorrebbe) e l’Atletico di Madrid, però i rapporti di Adl con il club inglese potrebbero favorire l’approdo in azzurro di questo attaccante e nel giro potrebbe rientrare il passaggio di #Milik ai colchoneros. Fonti attendibili, almeno come notizia”.

La Redazione