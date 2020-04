Un maxi ritiro di 3 mesi: è la “strana” idea della Lega Serie A

La situazione sembra sempre più complicata. Bisogna riprendere per evitare il collasso, questo è ormai chiaro a tutti, ma il modo per farlo, in sicurezza e mettendo tutti d’accordo, pare lontano dall’ essere stato trovato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Lega Serie A starebbe studiando una nuova pazza idea. Una cosa che, senza dubbio, dovrà essere spiegata meglio, ma si tratterebbe di un maxi ritiro con quasi 1500 persone dalla durata di 3 mesi. L’intenzione sarebbe quella di creare un’area protetta e isolata in cui ci sarebbero i club del campionato cadetto, con a seguito 70 membri a squadra tra giocatori e staff tecnico. Nella giornata di oggi si terrà una riunione in Figc in cui verrà discussa questa nuova proposta, si attendo novità. Potrebbe essere il giorno della svolta.