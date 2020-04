Scarlato sul suo ruolo in campo: “Ho ricoperto diversi ruoli, quello che mi piaceva di più era…”

L’ex calciatore azzurro, Gennaro Scarlato, intervenuto durante la

Live Instagram di NapoliSoccer.NET, ha risposto alle domande della redazione e dei tifosi:

Nella tua carriera hai ricoperto diversi ruoli: qual è il tuo ruolo naturale?

“Nel settore giovanile ho iniziato da centrocampista centrale poi ho ricoperto tutti i ruoli: mezzala, trequarti, mezza punta ed esterno sinistro, quello era un ruolo che mi piaceva. Arrivato in prima squadra ho iniziato a girare, giocando indifferentemente a destra, a sinistra e al centro. I vari allenatori mi hanno utilizzato un pò ovunque, con Rumignani più di una volta è capitato che nel primo tempo iniziavo la partita come difensore e nel secondo tempo mi schierava in attacco. Oggi in un calciatore si cerca la duttilità ma all’epoca non avere un ruolo definitivo ti creava problemi perché non eri né carne né pesce”.

In quale ruolo giocheresti adesso?

“Adesso faccio un campionato intersociale e mi diverto un po’ a calcetto, in queste occasioni mi piace fare l’attaccante. A tutti piace giocare in avanti, anche ai portieri. A me piace divertirmi, in un momento di svago mi piace ritornare a giocare in avanti e non tornare a fare quello che invece ho fatto per tanti anni. Il ruolo del difensore è quello più congeniale, magari l’avessi fatto in giovane età”.

Un difensore attuale in cui ti rivedi?

“Mi rivedo in Raul Albiol, che fino all’anno scorso ha vestito la maglia del Napoli. Mi rivedo in lui per le caratteristiche: molto intelligente tatticamente, bravo a guidare la squadra, abile nel leggere le chiusure e ad intervenire nelle traiettorie”.