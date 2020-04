Rinnovo – Zielinski vicino a mettere nero su bianco appena riprenderanno le attività. Raddoppia l’ingaggio

Proficui gli ultimi contatti telefonici, assottigliate le distanze, Zielinski vicino alla firma, in programma un briefing per definire la situazione. Le basi dell’accordo sono già tracciate e cioè il prolungamento per altri 4 anni (o anche cinque) e l’aumento dell’ingaggio (che passerà da 1.5 milioni più o meno a 2.5), da definire l’inserimento di una clausola rescissoria (da 100 milioni) e alcuni aspetti legati ai diritti d’immagine. Il lavoro è partito da tempo per il rinnovo del centrocampista polacco che ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e cioè tra poco più di un anno. Il Napoli si è mosso proprio per evitare di avvicinarsi troppo alla scadenza: il club azzurro ha sempre considerato Piotr un intoccabile, un punto fermo per il presente e il futuro e Gattuso lo ha immediatamente ritenuto fondamentale per il suo tipo di calcio. I contatti tra le parti rimasti sempre vivi anche in questi giorni di emergenza Coronavirus, una situazione tenuta costantemente calda dal direttore sportivo Giuntoli proprio per pianificare al meglio tutto e mettere definitivamente in discesa l’appuntamento alla ripresa degli allenamenti. Un’accelerata dopo che la situazione dopo l’estate aveva subito una fase di stallo e il discorso si era improvvisamente arenato. Adesso si attende che venga messa a posto la parte finale della trattativa: il Napoli punta su Zielinski e su tutti gli altri centrocampisti che si avviano verso la riconferma in blocco con l’unico dubbio che potrebbe riguardare Allan nel caso arrivasse un’offerta di quelle importanti. Fonte: Il Mattino