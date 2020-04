La questione rinnovi in casa Napoli è ancora in divenire e l’esito potrebbe non essere scontato. Come per Mertens, che deve ancora decidere se restare o meno in azzurro, c’è anche Milik nei paraggi. Ad oggi il polacco è difficile che possa rinnovare, ma se il belga dovesse andare via, allora si riaprirebbero i giochi. Il mercato spesso e volentieri, secondo le pagine del Corriere dello Sport, è pieno di sorprese e Milik si augura ancora di rinnovare con la maglia partenopea.

La Redazione