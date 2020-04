Scarlato: “Meret è secondo solo a Donnarumma, su De Laurentiis…”

L’ex calciatore azzurro, Gennaro Scarlato, intervenuto durante la Live Instagram di NapoliSoccer.NET, ha risposto alle domande della redazione e dei tifosi.

Da difensore del Napoli chi vorresti alle tue spalle come portiere?

“Vorrei Meret in porta e la palla la giocherei io (ride – ndr). Il portiere di base deve saper parare. Poi molti allenatori in questo momento prediligono la costruzione dal basso e se il portiere non sa giocare la palla con i piedi può imparare mentre se non sa parare è un po’ difficile insegnarglielo. Se hai un portiere di valore assoluto come Meret, che è secondo solo a Donnarumma, è più facile insegnargli a giocare con i piedi piuttosto che insegnargli a parare”.

Come mai non c’è nessun ex giocatore nella dirigenza del Napoli che segue la prima squadra?

“Fatta eccezione per Gianluca Grava, che è il responsabile del settore giovanile, non so perché De Laurentiis fin dal primo momento non ha mai portato nessun giocatore della sua gestione a lavorare per la prima squadra del Napoli. È una scelta che va rispettata, che possa essere sbagliata o meno”.