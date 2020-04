MERCATO – Lozano-dilemma, resta o va via

Il campionato del Napoli non è ancora finito, ma nell’attesa che si possa terminare la stagione agonistica, al momento la delusione della stagione è Hirving Lozano. Il messicano era arrivato in azzurro, con squilli di tromba, costo 50 milioni, dove doveva essere l’uomo decisivo. Invece non ha confermato quanto di buono si diceva di lui, sarà stato per motivi tattici, oltre a quelli di ambientamento, ma l’ex Psv Eindoven non ha dato quello che si attendeva. Il club azzurro, come riporta il CdS, vorrebbe cederlo, piace all’Everton di Ancelotti, ma anche alcuni club spagnoli, ma al momento le offerte sono molto basse. Si comincia a far strada l’idea di una sua permanenza a Napoli, modo per dimostrare quanto realmente vale e smentire gli scettici.

La Redazione