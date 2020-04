Mario Giuffredi (ag. Fifa): “Faraoni-Napoli? Il piacere non sempre si concretizza”

In un momento dove il mondo intero combatte la battaglia più difficile, la pandemia da Covid-19, il mercato non si ferma e tra i calciatori in rampa di lancio c’è Marco Davide Faraoni. Il suo agente Mario Guffredi al sito calciohellas.it ha parlato del suo futuro.

Come valuta l’esperienza di Faraoni con la maglia dell’Hellas Verona? “Credo che l’Hellas Verona l’abbia fatto rinascere. L’aria di Verona lo ha fatto diventare quel giocatore che già doveva essere da diversi anni. Tutti ci aspettavamo che potesse diventare un profilo importante già da quando giocava in Primavera. Alcuni infortuni e alcune problematiche hanno un po’ complicato il suo percorso, ma Verona gli ha restituito quello che è il suo standard: nel suo ruolo è uno dei migliori interpreti della Serie A”.

Quanto è stato importante il sistema di gioco di Juric? “Non mi piace quando si parla del sistema di gioco di Juric, perché sembra che possono giocare solo con lui e Gasperini, e poi ai fini del mercato che non possa giocare altrove. A Verona aveva già fatto bene con Grosso e Aglietti, nei sei mesi precedenti in cui si giocava un calcio differente. Con Grosso aveva fatto addirittura la mezzala e anche lì aveva fatto benissimo segnando anche qualche gol: in tutti i ruoli nei quali è stato impiegato ha avuto sempre un rendimento molto alto. Non è il sistema di gioco di Juric ma è lui che è tornato ad essere un giocatore importante. Oltre agli inserimenti in fase offensiva, è bravo in difesa perché dispone di una resistenza organica che gli permette di non essere mai saltato facilmente. È pronto per giocare in una squadra importante”.

Nelle scorse settimane si era parlato di Roma e Napoli: ci sono stati già dei contatti? “Piace al Napoli, ma ha anche altri estimatori. Il piacere però non sempre si concretizza. Il Napoli lo stima tanto e lo tiene in grande considerazione, però vedremo più avanti”.

La Redazione