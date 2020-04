Linari: “A differenza dell’Italia, qui in Spagna sono professionista.”

Elena Linari, giocatrice della Nazionale Italiana di calcio femminile e dell’Atletico Madrid, è intervenuta su Radio Sportiva, ecco le sue parole: “Italia e Spagna sono le nazioni più colpite, qui a Madrid la situazione non è positiva. Noi siamo in quarantena dal 14 marzo ma mi sto allenando tutti i giorni e credo ci sarà una riapertura del campionato, anche se non si sa quando. Siamo in cassa integrazione con il 70% in meno dello stipendio. C’è tanta differenza a livello di stipendio ma comunque so che questi soldi vengono utilizzati per aiutare altre persone. Ho chiesto di vivere da sola, vivo questa quarantena in modo molto migliore. Mi manca l’Italia e se non ci fosse stata la pandemia oggi sarei in Nazionale. A differenza dell’Italia, qui in Spagna sono professionista.