La vera rivoluzione del Napoli sarà all’attacco

Se ne andrà José Maria Callejon (Valencia più del Siviglia) e con lui anche Fernando Llorente (che ha però ancora dodici mesi di contratto) e poi Younes (che non è riuscito mai a ritrovare se stesso, in questo suo biennio tra poche luci e un silenzio assordante): però Politano, che è stato acquistato a gennaio ed è costato qualcosina come ventitré milioni di euro, rappresenta un ponte per il futuro, lui a destra e Insigne a sinistra. E al centro, cercando di capire cosa seriamente succederà e quindi di regolarsi, quando si potrà atterrerà Petagna. La miglior difesa per fronteggiare gli effetti della rivoluzione è ancora l’attacco. Fonte: CdS