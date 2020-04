Il West Ham per Felipe Anderson chiede una cifra folle

Nei giorni scorsi il Daily Mirror aveva parlato di una possibile cessione di Felipe Anderson, non più un intoccabile del club londinese. Tra i club interessati c’è anche il Napoli che inizia a guardarsi intorno, visto l’ormai partenza di Josè Callejon. Il prezzo dell’ex Lazio però è davvero elevato per non dire folle, il West Ham chiede 50 milioni, troppi per gli azzurri che vorrebbero avere uno sconto. Affare, come riporta il CdS, davvero complicato, l’alternativa è Idrissi dell’Az Alkamar, marocchino che in questa stagione ha siglato 10 gol in 17 partite, dove dovrà vincere la concorrenza del Torino.

La Redazione