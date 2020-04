Il prolungato stop ha bloccato le operazioni societarie e i rinnovi contrattuali. Le situazioni azzurre

Ci sono poche certezze sui rinnovi : Callejon e Mertens hanno un contratto che scadrebbe il 30 giugno, poi vai a capire come sistemeranno la normativa se e come la modificheranno; Milik, invece, si libererebbe a parametro zero al termine della prossima stagione, che potrebbe finire come sempre o anche oltre (chi può dirlo?); e Insigne s’è appena separato da Raiola, Younes e Llorente avevano già intuito che il proprio mini-ciclo stava per essere sommerso dai titoli di coda; Politano ha fatto in tempo a conoscere le bellezze di Napoli e non le perderà, come Lozano, che gradirebbe offrire altro di sé; e poi c’è ci sono Ounas, prestito con diritto di riscatto al Bordeaux, cioè dipenderà dai francesi, e Petagna, che ha già preparato la valigia. Fonte: CdS