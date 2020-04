Il Napoli prigioniero di Mertens, dopo l’incontro tra l’attaccante e De Laurentiis è calato il silenzio

Dries Mertens se ne sta a Palazzo Donn’Anna circondato da nuvoloni: non sa cosa fare e i dubbi, si sta, corrodono l’anima e anche i neuroni. Il primo marzo ha incontrato De Laurentiis per parlare di rinnovo, poi il mondo s’è fermato e la questione è diventata marginale, chiaramente: da Milano, la sponda nerazzurra, sono tornate di moda recentissime sollecitazioni o comunque un invito alla riflessione; all’estero c’è il Monaco che è disposto a fare di lui un piccolo principe; in realtà serve altro per indurlo a lasciare Napoli, evitando di starsene in Italia. Che però non è più vicinissima a lui, pur essendo casa sua. Fonte: CdS