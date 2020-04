Il Napoli pensa al dopo Mertens: due nomi in agenda

Il rinnovo di Mertens, che pareva cosa fatta, in realtà è bloccato dall’ emergenza coronavirus, nel senso che per ovvi motivi, non se ne è più parlato. Comunque il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, per rinforzare il reparto avanzato si sta da tempo guardando intorno. La Gazzetta dello Sport di oggi propone due nomi che si starebbero tenendo d’occhio nel caso in cui non si verificasse il rinnovo del belga. Il primo è quello di Sardar Azmoun, iraniano in forza all Zenit San Pietroburgo ormai pronto per un campionato superiore come la Serie A. La sua valutazione è di circa 14 milioni di euro. Il secondo è quello di Alexander Sorloth, attaccante norvegese di 24 anni decisivo soprattutto negli ultimi 20 metri, con cartellino di proprietà del Crystal Palace ed una valutazione di circa 12 milioni di euro.