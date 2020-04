Il Napoli è prigioniero del destino di Mertens

Sembra passata un’eternità, ma più di un mese fa De Laurentiis e Mertens si incontrarono in un noto ristorante dell’Hotel Vesuvio, per trovare l’intesa al rinnovo. In un primo momento sembrava davvero tutto fatto, però dalla pandemia Coronavirus in poi, è calato il silenzio e nel frattempo le pretendenti non sono mancate. Dall’Inter al Monaco, passando al Chelsea, come riporta il CdS, stanno tentando il bomber belga. A questo punto c’è da attendere la risposta del calciatore che dovrà decidere il suo destino e il club azzurro attende con trepidazione, per poi decidere se eventualmente andare su un altro giocatore oppure puntare ancora sul “Ciro” di Napoli.

La Redazione