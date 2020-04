Gravina: “Nessuna dead line, la stagione si concluderà”

La ripresa del campionato di Serie A resta un tema caldissimo, su cui si è soffermato nuovamente il presidente della FIGC Gravina ai microfoni di Repubblica: “Quando ci saranno le condizioni, tornerà anche il calcio. Il campionato va finito, non ci sono dead-line perché il tempo a nostra disposizione c’è. Sarà comunque difficile giocare a Bergamo alla ripresa, così come a Milano, Brescia e Cremona. Un campionato senza partite al nord è una possibilità. Andremo di pari passo con gli altri campionati in Europa, se ci faranno giocare a inizio giugno, abbiamo tempo per chiudere tutto in tempo. In caso di ripartenza a settembre, termineremo questo campionato a novembre per poi ricominciare la nuova stagione a gennaio 2021. Della nostra ripartenza beneficerebbe tutto il sistema. Penso allo sport di base, all’indotto e al valore sociale del nostro movimento”.