Fran Kirby (Chelsea): “Ho pensato ad un certo punto di smettere con il calcio”

Il calcio femminile in queste settimane sta mandando tanti messaggi di solidarietà verso le persone che stanno lottando la battaglia della pandemia. La calciatrice dell’Inghilterra e del Chelsea Fran Kirby attraverso Instagram parla del suo momento e svela un retroscena. “È stato un po’ spaventoso, sentivo dolori molto forti al petto e sono arrivata a una fase in cui pensavo che non sapevo più come ci si sentiva a essere normali, come sentirmi ancora un essere umano quando stavo lottando anche solo per scendere le scale e dovermi fermare a metà per sedermi e rifiatare. È stato tutto così estremo, non mi era permesso fare una passeggiata, non mi era permesso fare nulla che potesse stressarmi. Dovevo solo stare sdraiata sul divano, per due mesi. La situazione è cambiata nelle ultime settimane, ma sono stata più volte sul punto di chiamare Emma Hayes (allenatrice del Chelsea NdR) o Phil Neville (ct dell’Inghilterra NdR) e dire che avevo chiuso con il calcio”.

La Redazione