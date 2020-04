Come ogni giorno alle ore 18,00, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, aggiorna in tempo reale, sui dati della pandemia da Covid-19. Proseguono i numeri positivi sul calo della pressione ospedaliera, 107 in meno rispetto alla giornata di ieri. I pazienti guariti oggi sono 962, mentre i deceduti in tutto: 578.

Deceduti – 578

Pressione ospedaliera – 107

Pazienti guariti terapia intensiva – 962

