Venerato: “Ecco i due nomi per l’attacco azzurro, sul rinnovo di Mertens…”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva durante la trasmissione Microfono Aperto: “Mi sono arrivate due notizie da ambienti vicini alla società azzurra. La fonte è quindi serissima. Felipe Anderson e Under non interessano in questo momento al Napoli. Per quello che concerne Lozano, il messicano non rientra nei piani del sodalizio campano e di Gennaro Gattuso. Il calciatore piaceva invece molto a Carlo Ancelotti. Potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione”.

Ha aggiunto: “Dries Mertens aveva raggiunto una intesa di massima con Aurelio De Laurentiis prima della emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus. C’erano ancora dei punti di frizione come ad esempio la questione relativa alle multe. Il belga vorrebbe che fossero tolte, ma il patron degli azzurri non ci sente sotto questo aspetto. L’unica offerta reale a Dries è arrivata dal Napoli. C’è quindi ottimismo sul felice epilogo della vicenda”.