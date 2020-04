Ciro Ferrara: “La pandemia unirà e non porterà divisioni. Il calcio in Italia? Troppi interessi”

Durante Radio Kiss Kiss, nel corso di “Radio Gol”, condotto da Diego De Luca, è intervenuto Ciro Ferrara che parla della fondazione e dell’iniziativa benefica “Je so vicin a te”. “La nostra fondazione ha deciso di mettere le aste le nostre maglie, ma anche quelle dei tanti calciatori napoletani, anche quelli che non giocano con la casacca azzurra. Da Immobile, a Izzo, passando ai vari Nocerino, Borriello, Baiano ai stessi fratelli Cannavaro. In un momento così delicato del nostro paese, non bisogna pensare alle divisioni, ma unirci più di prima. La Cina? Loro hanno da subito bloccato il calcio, con misure drastiche, ma anche le altre attività lavorative, mentre da noi purtroppo ci sono troppi interessi e che portano a forti contrasti interni. Io quale maglia metterò all’asta? Quella del grande Diego Armando Maradona, casacca dell’Argentina, il ricavato sarà per beni di prima necessità. Su Insigne mi piacerebbe se chiudesse la carriera con la maglia del Napoli, casacca che spesso pesa, ma che lui la sta portando con onore”.

La Redazione