Chiariello: “Insigne e Mertens stanno monopolizzando il mercato azzurro”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “Non c’è molto da aggiungere a quanto si è detto sulla vicenda Insigne, tranne che in questo momento sono i due folletti azzurri a monopolizzare il mercato. Insigne con Raiola lontano dalla sua orbita sembra legarsi a vita con il club della sua Terra, Mertens con la firma che non arriva sembra più distante: se c’è la volontà lo si fa, vuol dire che c’è qualche intoppo. Ogni discorso di mercato per il Napoli, parte dai rinnovi. Finché pende la spada di Damolce sulle multe, il Napoli si è fustigato e legato le mani di sé medesimo. Il Napoli si è messo in un cul-de-sac“