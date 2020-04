CALCIO FEMMINILE – Definite le date delle due sfide contro la Danimarca per l’Italia di Bertolini

La Federcalcio ha ufficializzato le date delle sfide decisive tra l’Italia e la Danimarca, gare che decreteranno la prima in classifica per ottenere la qualificazioni ai prossimi Europei femminili nel 2022 in Inghilterra. La gara d’andata sarà il 27 Ottobre in Italia, mentre il primo dicembre in terra scandinava. In seguito si decideranno gli stadi.

La Redazione