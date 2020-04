CALCIO FEMMINILE – A. Cincotta (all. Fiorentina): “Il club viola crede nel settore giovanile. Il centro sportivo sarà anche casa nostra”

Attraverso l’intervista rilasciata a Tuttosport, è intervenuto l’allenatore della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta sulla situazione pandemia e non solo. “Al momento sto in città nel pieno rispetto delle regole che il Governo ha emanato in queste settimane, contatti con la proprietà via web, anche se tutto non è per nulla felice, però mi adeguo. Con il presidente Commisso mi sento via skype così come con Jo Barone, ovviamente da un lato scherziamo con il proprietario, per la barba che tengo, però parliamo anche di altro. La Fiorentina crede molto nel settore giovanile, su questo tema è molto presente e il centro sportivo sarà anche casa nostra”.

La Redazione