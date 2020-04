Baiano:”Con il Napoli sono rimasto male per delle promesse non rispettate”

“Per arrivare ad una forma accettabile basta riprendere gli allenamenti due settimane prima di ricominciare a giocare. Basta pensare che, pur non avendo la forma migliore, dopo quattro giorni di ritiro pre campionato già si giocano le prime partite. Solitamente tra la fine del campionato e l’inizio del ritiro passa un mese e mezzo, lo stesso lasso di tempo che potrebbe trascorrere in questa pausa per il Covid-19”.

Come mai il Napoli non ha mai puntato su di lei?

“Con il Napoli sono rimasto male tante volte per delle promesse ricevute ma non mantenute. È normale che quando tra un ragazzo di belle speranze ed un campione finito punti sempre a quest’ultimo e tante volte mi hanno detto farai la terza punta, devi crescere, devi fare esperienza e venivo mandato in prestito perché all’epoca il Napoli puntava giustamente sui grandi nomi. Mi cedettero al termine della stagione che mi prestarono all’Empoli in B ed a 19 anni feci 14 gol. Quando fui ceduto all’Avellino non andò bene, feci un campionato davvero deludente, al di sotto delle mie qualità e segnai soltanto 6 gol. Poi, l’anno dopo, andai a Foggia dove è iniziata una sorta di rivalsa nei confronti di chi non aveva creduto in me”.

Il Napoli di quest’anno simile alla Fiorentina 92-93. Lei faceva parte di quella squadra: cosa accadde in quel campionato?

“Ci furono tanti episodi che iniziarono a compromettere il buon campionato che stavamo facendo e il primo grande errore fu quello di mandare via l’allenatore. Radice fu esonerato ingiustamente dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Dominammo quella partita, prendemmo a pallonate gli avversari, ma perdemmo 1-0 con gol di Perrone. Il presidente non ragionò, si fece prendere dalla frenesia e si ruppe il giocattolo. Mandò via Radice ed arrivò Agroppi in un momento delicato. Nel gruppo erano presenti 3/4 giocatori molto importanti legati a Radice, che aveva portato lui e che andarono in difficoltà con Agroppi. Inoltre

il nuovo allenatore era un massacratore in TV, quando era in televisione andava contro Mataresse, la Federazione e tutti. Quella Fiorentina per me è l’esempio lampante di quando si dice: “si è rotto il giocattolo” ed a fine stagione retrocedemmo in B”.