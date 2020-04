Attacco azzurro: uniche certezze Insigne e Politano

Le parti sono distanti, il rinnovo di Milik è difficile. L’attaccante polacco è seguito da diversi club, in Italia c’è innanzitutto il Milan. In Liga piace all’Atletico Madrid e in Bundesliga allo Schalke 04. A meno di svolte in positivo, a fine stagione dovrebbe salutare. Per cui, viste anche le situazioni di Mertens e Callejon e l’incognita Lozano, sarebbe proprio il reparto offensivo quello che potrebbe cambiare maggiormente. Tra i citati, quello per cui resta tutto ancora aperto è Mertens, passi avanti si registrarono nel suo incontro con il presidente De Laurentiis all’hotel Vesuvio il primo marzo. Poi l’emergenza Coronavirus ha rallentato la trattativa e lui continua a piacere all’Inter e diversi club di Premier. Certa invece la permanenza di Insigne con i presupposti che possa essere intavolato il discorso rinnovo per altri tre anni. Altro punto fermo Politano, arrivato a gennaio scorso a Napoli.

Il Mattino