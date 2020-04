In questo periodo dove il calcio è uno dei grandi assenti per il nostro paese, i social sono uno strumento perfetto per comunicare con i tifosi e con le persone. L’attaccante del Napoli Arek Milik esprime il tutto attraverso il profilo facebook. “Mi mancano tanto questi momenti, non vedo l’ora di potervi riabbracciare tutti. Torneremo più forti e appassionati di prima”.

La Redazione