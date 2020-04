Alvino: “Azmoun è un calciatore che interessa, c’è l’ok di Gattuso”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss il giornalista Carlo Alvino parla del possibile interesse del Napoli su Sardar Azmoun, calciatore dello Zenit: “Azmoun è un calciatore che interessa. Gli obiettivi del Napoli sono molteplici, dopo aver avuto certezza che non ci sarà rinnovo con Milik, il Napoli metterà nel mirino i calciatori che interessano e quello dello Zenit è uno di questi. Giuntoli ha trovato una sponda con Gattuso su questo nome. Non è una fantasia campata in aria come può essere Cavani”