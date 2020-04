5 sostituzioni: per Sarri e Juve l’albero della cuccagna

Cinque sostituzioni. Per Maurizio Sarri sarebbe decisamente intrigante l’opzione. In Italia, così come in Europa, i fortunati si conterebbero sulle dita di una mano. Quelli che dispongono una squadra sul terreno in gioco, ma ne hanno un’altra, altrettanto forte, disseminata tra panchina e tribuna. Ora il calcio che tenta di rinascere al tempo del Coronavirus potrebbe contemplare una novità decisamente interessante con l’ok dell’Ifab: i tecnici potrebbero avere la facoltà di fare cinque cambi e non più i tre canonici. Questo perché perchè per portare a termine la stagione, si dovrebbe giocare ogni tre giorni ed a temperature non “fresche” e ciò richiederebbe uno sforzo fisico elevato ai calciatori, già reduci dallo stop di queste settimane. Così un rimedio potrebbe essere quello di aumentare il numero delle sostituzioni, come suggerito da Claudio Ranieri. Per questo, poi, il pensiero è andato a Sarri: gli basterebbe semplicemente girarsi e scegliere a piacimento in una rosa profondissima che non ha eguali tra i concorrenti.

CdS