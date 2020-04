Ulivieri: “Due cambi in più aiuterebbero a dosare le forze”

RANIERI E ULIVIERI

L’allenatore blucerchiato parlando a “Radio Anch’Io Sport” su Radio 1 Rai ha rilanciato il tema non certo per questioni tattiche: «Va benissimo giocare tre volte a settimana – ha osservato Ranieri -, ma facciamo cinque cambi a incontro così cercheremo di aiutare i ragazzi a recuperare meglio. Non mi sembra il caso di portare allo stress massimo soprattutto i giocatori colpiti dal coronavirus».

Il numero uno dell’Associazione italiana allenatori, Renzo Ulivieri, ha approvato: «Mi sembra una proposta che si possa fare, soprattutto alla luce del momento e di una ripresa che, dopo un mese e mezzo di inattività, si presenta difficoltosa un po’ per tutti. Io alleno in Serie C femminile e lì le 5 sostituzioni ci sono già, concentrate in 3 distinti momenti della gara. Non di più, altrimenti si rischierebbe di spezzettare troppo il match. Credo che questa modifica sarebbe vista favorevolmente da tutti gli allenatori italiani, anche da quelli di serie A. Bisogna tener conto della salute dei giocatori e metterli nelle condizioni migliori per fare il loro lavoro. Due cambi in più aiuterebbero a dosare le forze ed eviterebbero rischi». Fonte: CdS