UFFICIALE – Da oggi il rimborso dei biglietti di Barcellona-Napoli

Visto la pandemia che ha colpito non solo l’Italia, ma il mondo intero, le attività si sono fermate, calcio compreso. Il sito del calcio Napoli comunica che da oggi ci sarà il rimborso dei biglietti per la sfida contro il Barcellona. Ecco il comunicato ufficiale.

La SSC Napoli informa i propri tifosi che hanno effettuato regolare richiesta di rimborso per i biglietti del Settore Ospiti di Barcellona-Napoli attraverso la procedura online presente nei giorni scorsi sul sito ufficiale del Club, che, come comunicato da Ticket One, a far data da oggi 14 aprile ed entro 30 giorni, sarà accreditato l’importo precedentemente versato.

La Redazione