L’UEFA studia un piano d’azione: Dal mercato, ai bilanci

UEFA STUDIA

La Fifa, dunque, ha garantito elasticità alle varie federazioni, ma al tempo stesso ha raccomandato soprattutto all’Europa di non creare squilibri nelle date del mercato da una nazione all’altra. L’argomento magari sarà all’ordine del giorno in settimana (domani), quando torneranno a riunirsi i gruppi di lavoro di Uefa, Eca ed European Leagues. Ma due date importanti saranno soprattutto la riunione che l’Uefa ha programmato con i segretari generali delle varie federazioni esattamente tra una settimana (martedì 21). E il Comitato Esecutivo che sarà fissato entro fine mese. La speranza tra 2 settimane è quella di avere, un po’ in tutta Europa, idee più chiare riguardo alla ripresa dei vari tornei nazionali.

Anche perché capire come posizionare le 16 settimane di contrattazioni, soprattutto in questo periodo di grande incertezza economica. Potrebbe aiutare quei club che, su stesso input dell’Eca, guardano al mercato come una soluzione dei loro problemi. Anche a costo di vendere i loro pezzi migliori. Se lo schema rimarrà quello attuale come detto da Silvero, alla fine dei tornei nazionali e delle coppe europee ci sarà un periodo di 5-7 settimane nelle quali saranno fatte le operazioni.

Poi un secondo periodo a gennaio (magari più lungo rispetto alle canoniche 4 settimane) e poi un ultimo periodo a giugno 2021, quello che solitamente viene utilizzato per le contrattazioni che “sistemano” i bilanci dei club (in chiusura 30 giugno) e che sono utili per raggiungere determinate richieste dell’Uefa relative al FPF. Fonte: CdS