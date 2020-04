Troppe incognite in attacco: il Napoli vuole bomber Immobile

Milik e Llorente in uscita, Mertens in “pausa”. E’ inevitabile che il Napoli si guardi intorno per rinforzare il reparto offensivo. In merito al rinnovo del belga del Napoli anche Raffaele Auriemma su Tuttosport parla di una situazione ferma, anche a causa dello stop susseguente all’ emergenza coronavirus. De Laurentiis, probabilmente, sta anche riflettendo sulle richieste di Mertens, 10 milioni di ingaggio in due anni (bonus inclusi) e anche la rinuncia da parte del club a portare la squadra in tribunale per i fatti dello scorso 5 novembre. Intanto sia Inter che Chelsea non tolgono gli occhi di dosso al 14 azzurro. Troppe incognite per cui il Napoli, di conseguenza, deve intervenire sul mercato ed andare alla ricerca di un bomber. I nomi sono notevoli: Immobile e Belotti. Nel primo caso, dovrebbe essere il trentenne di Torre Annunziata a chiedere a Lotito di essere ceduto e la Lazio accetterebbe il sacrificio per non meno di 80 milioni. Pare essere proprio lui quello scelto da ADL.