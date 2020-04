Splendido gesto degli azzurri: si tassano per aiutare i dipendenti in cassa integrazione

Dopo la cassa integrazione per i propri dipendenti, il Napoli è stato il primo ad effettuarla, splendido gesto da parte dei calciatori. Dopo Gattuso e Giuntoli anche la squadra ha deciso di destinare una mensilità per aiutare. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela che i calciatori sono dispiaciuti per il danno economico che dovranno affrontare i dipendenti della società. Il capitano, Lorenzo Insigne ha chiesto di avere l’indirizzo di tutti per informarli dell’ iniziativa.