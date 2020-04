Napoli-Under, è il pallino di Giuntoli, ma il costo è elevato

Il Napoli ormai si è quasi rassegnato nel perdere a fine stagione Josè Maria Callejon, difficile che ci possa essere il rinnovo alle condizioni che chiede lo spagnolo, perciò ci si guarda intorno per il suo sostituto. Il club azzurro ha puntato il mirino su Cengiz Under della Roma, pallino da sempre del d.s. Giuntoli. A Luglio il calciatore turco farà 23 anni e potrebbe essere l’alternativa di Politano, che poteva a Gennaio essere suo compagno di squadra, poi l’affare saltò. L’ostacolo è il prezzo, secondo il CdS, i giallorossi chiedono 25 milioni, ancora tanti per la società di De Laurentiis, però si proverà a prendere un calciatore che sarebbe perfetto per progetto e qualità tecniche che sono elevate.

La Redazione