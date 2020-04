Napoli, la squadra che ha utilizzato di più la parola “titolarissimi”

Il Napoli negli ultimi 5 anni è stato un modello per la continuità tecnica, ad eccezione di Ancelotti, dove i risultati non sono stati all’altezza della sua fama. Il resto degli allenatori hanno fatto del gruppo e soprattutto i titolarissimi, due concetti fondamentali. Addirittura con Sarri, il Comandante, la formazione era sempre una filastrocca, quasi sempre la stessa, sfiorando lo scudetto due anni fa. Gattuso meno integralista dell’attuale mister della Juventus, ma sempre con il concetto di mettere in campo lo stesso 11 prima di questa sosta. Secondo alcune statistiche la squadra azzurra è quella che utilizzato meno calciatori in tutto, appena 58, pochi. Il giocatore più utilizzato manco a dirlo è Callejon, lo spagnolo un vero e proprio stakanovista sin dai tempi di Benitez. Con Ancelotti non è andata come si pensava, spesso cambiava l’11 base, mentre con Gattuso si punta su quegli elementi che possono dare garanzie. Del resto qui è la patria dei titolarissimi.

La Redazione