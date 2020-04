Le regole d’ingaggio del nuovo calcio: sempre pronti  a modificare  il calendario  

Una volta stilato il calendario, si può e si deve essere pronti a cambiarlo. Insomma, la flessibilità è figlia dell’emergenza. Bisogna essere disponibili a giocare quattro squadre qui e sei là, a non contemplare la contemporaneità neanche in caso di gare decisive, a rimandare le partite che vengono considerate a rischio. Bisogna essere preparati a disputare le gare in campo neutro, in un’altra città, magari con più squadre sullo stesso campo. Bisogna essere pronti ad aumentare il ritmo delle partite oppure, al contrario, a rallentarlo. Riprendere il campionato come prima non è possibile. Riprenderlo con un minimo di regolarità è fondamentale per salvare il movimento. In campo non c’è solo il nostro desiderio di aficionados, di tifosi, di, in qualche caso, esteti. C’è la necessità di saper adattarsi a nuove regole stabilite in corsa e di saperle accettare senza mettere ostacoli. I tempi e gli spazi sono stretti. fonte: CdS