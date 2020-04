Le regole d’ingaggio del nuovo calcio: più sostituzioni ma non solo

Si potrebbero aumentare le sostituzioni, portarle a cinque, in modo, vista la mole di incontri ravvicinati, di concedere più riposo. L’obiezione è nota: questo può favorire chi ha una rosa più ampia. E’ vero, ma in realtà dà una mano a tutti perché in certe partite consente di schierare più seconde linee ma in caso di difficoltà di far entrare tutti i più forti tenuti in retroguardia. Altra elasticità sui regolamenti riguarda il cambio di sede o di orario all’ultimo momento, considerando le condizione climatiche. Andiamo incontro a una lunga estate calda e spesso giugno è il mese più impegnativo dal punto di vista delle temperature. Un esempio: magari una squadra, per limitare i contatti con il mondo, parte all’ultimo momento. In caso di ritardo, si fa slittare l’inizio. Fonte: CdS