Le regole d’ingaggio del nuovo calcio: per sopravvivere no a trucchi  o plusvalenze

Attenzione ai bilanci e plusvalenze

Tutti – beh, no, c’è sempre chi guadagna anche con le bombe che cadono o i virus che svolazzano – in questa crisi ci hanno rimesso e ci rimetteranno e le società di calcio dovranno adeguarsi al nuovo mondo. La bolla delle plusvalenze, con il deprezzamento imminente, è in procinto di scoppiare. Molti club che sopravvivevano con i giochi di ruolo in tempo di pace sono destinati al tracollo in tempo di guerra. E’ tempo di abbattere il costo del lavoro, non sbranando i lavoratori come i Diavoli di una prossima serie tv, ma dando loro il posto giusto. L’emergenza ha reso il re nudo. Troppe spese folli, imprese a rischio non appena si appalesa l’imprevisto. Il calcio è una meravigliosa cicala e nessuno di noi lo rimprovera abbastanza per questo. Costruisce nuvole di sogni e il Covid-19 le ha soffiate via tutte. Bisogna ripensare i bilanci, abbandonare il gioco delle plusvalenze, stare attaccati al reale. Così si sopravvive. Fonte: CdS