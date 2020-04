Le regole d’ingaggio del nuovo calcio: così club e Figc preparano il post-emergenza

Una “road map” prevede alcuni punti da realizzarsi per gradi. Per questo sarebbe importante che il calcio, pensando alla ripresa, auspicando il ritorno in campo, cercasse di darsi una rotta con delle tappe precise, dei punti da affrontare da qui al ritorno in campo.

Il desiderio di concludere la stagione è forte nel calcio e in tutti gli appassionati come noi, ma non si tratta solo di riprendere la preparazione, studiare la modalità degli allenamenti, stilare i calendari, decidere il D-day, il gran giorno dell’inizio. Prima di arrivarci, è necessario stabilire una serie di regole d’ingaggio, regole condivise, accettate. Come in una vera “road map”, tutti gli interessati devono trovarsi d’accordo su sicurezza, flessibilità, nuove regole dettate dall’emergenza. Tutti devono essere pronti a cedere qualcosa perché questo finale di stagione particolare abbia uno svolgimento che accontenti ogni partecipante, mantenga le promesse e ponga le basi per un rinnovamento del sistema. Il Cds ne indica alcune. Ecco la prima

Il patto d’onore

Tutti si impegnano ad accettare le decisioni della maggioranza e se questa non c'è del presidente della Federcalcio. Insomma se salta tutto, se non va secondo le speranze individuali, nessuno fa causa, ricorso, aizza la folla, si strappa le vesti. In questi giorni ci sono stati troppi dirigenti di ogni ordine e grado che hanno invocato i tribunali, vantando meriti ottenuti sul campo (alla chiusura). Se non si può fare, se ci si rende conto che si scende sotto il limite di decenza, si chiude. Parliamo di un gentlemen's agreement. Sì, va bene, non è che in Lega o Federcalcio abbondino (i gentiluomini), ma questa è una situazione straordinaria e quindi bisogna abbandonare gli interessi di bottega, mettere da parte i soliti sospetti e ritrovarsi d'accordo che terminare la stagione aiuta tutti ma che se non si può non esistono scorciatoie. Nessuno vince, nessuno perde. Non ce l'abbiamo fatta, grazie e a presto.