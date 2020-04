L’attuale regolamento cambi è diverso tra A, B e le altre serie

Attualmente durante una partita di calcio ogni formazione può operare 3 sostituzioni nell’arco dei 90′. I cambi salgono a 4 nella fase a eliminazione diretta di Champions ed Europa League, nella Supercoppa europea, nella Champions femminile, nell’Europeo femminile e maschile e nei Mondiali. La quarta sostituzione, però, può essere fatta solo nei supplementari.

Ancora più… avanti è la Serie C italiana, sia maschile sia femminile. Lì le sostituzioni sono fino a 5 sia nel campionato sia nei play-off e play-out, ma ogni squadra deve concentrarle in 3 interruzioni per gara oltre all’intervallo. 5 cambi previsti anche dalla Serie D in giù, nel campionato Primavera e in quello Beretti. Fonte CDS