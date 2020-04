La SSC Napoli, appena saputa la terribile notizia non ha fatto mancare le proprie condoglianza per la scomparsa del collega Franco Lauro di Rai Sport, spentosi all’età di 58 anni per malore, ecco il tweet della SSC Napoli: “La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Lauro per la scomparsa del caro Franco, illustre professionista del mondo del calcio.“