Karsdorp, ritorna tra i nomi nell’agenda di Giuntoli

Spesso e volentieri nel mercato i calciatori ritornano come vecchi tormentoni, uno di questi è certamente Rick Karsdorp. L’ex Roma, attualmente al Feyenoord, era uno degli obiettivi del Napoli, prima che passasse in giallorosso. I vari infortuni, lo hanno condizionato nella sua avventura nella Capitale ed è andato in prestito nella squadra olandese. Secondo le pagine del Corriere dello Sport, il costo si aggira sui 13 milioni, quindi un’affare possibile, ma si dovrà parlare con la Roma per provare a chiudere la trattativa. Può giocare anche come centrale, ma lui è un esterno basso di difesa, quindi adatto al gioco di Gattuso.

La Redazione